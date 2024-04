Chefchaouen : Signature de plusieurs accords visant à améliorer et élargir l’offre de santé dans la province

Huit accords de partenariat et de coopération ont été signés, lundi à Chefchaouen, avec pour objectif de renforcer et d'élargir l'offre de santé publique au niveau local.



Ces accords ont été signés lors d'une réunion organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, en présence du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouadane, du représentant du ministère de la Santé, des chefs des services externes, des élus et des responsables locaux.



L'objectif principal de ces accords est de mettre en œuvre plusieurs projets dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), afin de renforcer les services de santé publique.



Ces accords comprennent notamment le soutien financier de l'association des médecins de la santé publique et de l'association des pharmaciens de Chefchaouen, ainsi que l'acquisition d'équipements médicaux essentiels tels que des appareils d'échographie pour les maisons de la maternité de la province et du matériel pour la phacoémulsification de la cataracte, en plus des médicaments destinés au traitement des maladies psychiques.



S'exprimant à cette occasion, M. Alami Ouadane a salué les efforts déployés par les cadres administratifs, médicaux et infirmiers de la province de Chefchaouen, particulièrement en période de pandémie de Covid-19.



Il a également appelé à une intensification des efforts afin de garantir l'accès aux services de santé pour toutes les populations et de contribuer au développement durable.



En outre, cette rencontre a mis l'accent sur les différentes composantes de l'offre de santé dans la province, ainsi que les réalisations de l'INDH pour l'amélioration de la situation sanitaire province.



Ces réalisations incluent notamment la construction et le financement de plusieurs projets, tels que la mise en place de trois centres de dialyse gérés par l'association Abou Hassan al-Chadili.



De son côté, le chef de la division de l’action sociale à la préfecture de Chefchaouen, Saïd Khediri, a relevé l'importance de la célébration de la Journée mondiale de la santé comme une occasion de faire le bilan des réalisations de l'INDH dans le domaine de la santé.



Il a également noté que ces projets témoignent d'un intérêt particulier pour la santé maternelle et infantile, avec la construction et l'équipement de huit maisons de maternité (Dar Al Oumouma) dans la province.



Par ailleurs, la directrice de l’hôpital Mohammed V à Chefchaouen et présidente de l'association des médecins de la santé publique, Sara Hind Jaafar, a affirmé l'importance de cette journée qui met en avant les efforts consentis pour améliorer la qualité des soins de santé et renforcer la sensibilisation sanitaire parmi la population urbaine et rurale.



Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale, une série d’activités a été organisée, notamment une campagne médicale sur la place Ronda à Chefchaouen, visant à dépister le diabète et l'hypertension artérielle.



Cette campagne, ayant réuni près de 1000 personnes, a connu un grand succès grâce à la participation de médecins volontaires de l'association et de l'association des pharmaciens de Chefchaouen.