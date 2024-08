Chefchaouen: Installation des nouveaux agents d’autorité

Les agents d’autorité nouvellement nommés dans la province de Chefchaouen dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l’Intérieur ont été installés, jeudi, dans leurs fonctions.



Lors de la cérémonie d’installation, à laquelle ont notamment pris part les chefs de services extérieurs, des élus locaux et des personnalités civiles, le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, a souligné l’importance de ce mouvement qui vise principalement le développement de l’action de l’administration territoriale selon une dynamique efficace tenant en compte les intérêts des citoyens que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse de souligner à plusieurs occasions.



Il a, dans ce sens, appelé les nouveaux agents d’autorité à se remémorer de la responsabilité qui pèse sur eux et à faire preuve de discipline et d’efficacité dans l’exécution de leurs missions, rapporte la MAP.



Ce mouvement de mutation intervient dans le cadre des mesures visant la valorisation des ressources humaines du ministère dans les rang des agents d’autorité partant du rôle central qu’ils jouent en incarnant le concept du service public, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, basée sur les principes de l’intérêt général, de la transparence, de la justice spatiale et de la cohésion sociale, et eu égard à l’engagement constant des membres de ce corps pour répondre aux besoins des citoyens et à l’accompagnement du processus de développement que connait le Maroc.



Le mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité, opéré par le ministère de l’Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l’effectif total de ce corps de l’Administration territoriale.