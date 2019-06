Cheb Younes, une star désormais confirmée

C'était la soirée à ne pas rater, mardi soir à la scène Plage de Salé, lors de cette 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde. La star marocaine de raï, Cheb Younes, a gratifié d'un show des plus explosifs ses fans et les festivaliers de Mawazine sur cette scène dédiée entièrement à la chanson marocaine. En tout début de soirée, une marée humaine a pris d'assaut la plage de Salé pour ne rien rater d'un spectacle des plus attendus de cette édition, en l'occurrence le concert de Cheb Younes qui avait promis à ses fans un spectacle explosif. Chose promise, chose due ! Et dès sa montée sur scène, Cheb Younes, surnommé "Moul Château" a fait sensation. Sa spontanéité habituelle et son énergie débordante sur scène ont eu droit de ses fans qui se sont laissés emporter. Une complicité s’est installée entre la star et son public qui ne pouvait s'empêcher de chanter et danser tout au long du concert. Des tubes les plus rythmés comme "Bladi bladi", "Pamela", "I Love You", aux chansons les plus douces comme "Mimti" et "Ramdan", Cheb Younes a livré un spectacle époustouflant qui a tenu en haleine toute l'assistance. Apprenant par cœur son répertoire, le public s’est improvisé en une gigantesque chorale, entonnant avec lui ses titres les plus connus, mais aussi des reprises telles que "Shab Elbaroud" ou "Chriki".Cette ambiance euphorique s'est décuplée, quand le natif de Meknès s'est mis à interpréter "Moul Château", morceau qui a créé l'événement il y a deux ans, et dont le clip posté sur YouTube totalise plus de 64 millions de vues. Rejoint sur scène, dans un premier temps, par "Marishal" pour chanter ensemble le titre "Bye bye", Cheb Younes s'est retrouvé par la suite avec le groupe H-Kayn, à la surprise du public, pour interpréter son tout dernier tube, "Ça va pas". Un titre qui n'a pas manqué d'enflammer davantage la scène.