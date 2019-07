Cheb Bilal et Yuri Markadi présents au Festival international Jawhara

Les organisateurs du Festival international Jawhara viennent de dévoiler une partie de la programmation de la 9ème édition, qui se déroulera du 2 au 4 août prochain à El Jadida, Azemmour, Bir Jdid et Sidi Bouzid.

Le Festival rassemblera des artistes de musique arabe et occidentale, ont-ils souligné dans un communiqué, promettant une édition à ''couper le souffle avec la présence de stars de la chanson dans tous ses éclats’’ et ‘’une pléiade de styles divers : moderne, traditionnelle, chaâbi, rap, fusion et autres’’.

Parmi les stars de la chanson qui seront présentes à cette édition, les organisateurs annoncent notamment Cheb Bilal et l’artiste libanais Yuri Mrakadi.

L’édition 2019 se distinguera par ‘’le grand retour de Cheb Bilal, qui a hâte de retrouver son public après une absence de plus de 3 ans’’, ont-ils indiqué, soulignant que la star du raï est ''un des fidèles artistes du festival (2011- 2015)''.

Le public vibrera également aux rythmes et musique de l’artiste libanais Yuri Mrakadi qui, grâce à son single «Arabiyoune Ana », a conquis le monde en faisant une tournée dans plus de 21 pays, ont-ils ajouté.

Organisé par l’Association des Doukkala, le festival a drainé depuis son lancement en 2011 plus de 6 millions de visiteurs, avec la participation de 500 artistes et musiciens représentant 25 pays.