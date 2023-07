Chadi Riad prêté au Real Betis

Le jeune international marocain Chadi Riad, défenseur du FC Barcelone, s'est engagé pour un an avec le Real Betis sous forme de prêt avec option d’achat, a annoncé, jeudi, le club sévillan.

«Le Real Betis s’est attaché les services de Chadi Riad. Le joueur arrive en prêt du FC Barcelone pour la saison prochaine avec une option d'achat », indique un communiqué de l’équipe espagnole.



Chadi Riad, champion d’Afrique U23 avec le Maroc, devient ainsi le sixième renfort de l'équipe verte et blanche après le recrutement d'Ayoze, Marc Roca, Bellerín, Bartra et Isco, ajoute la même source.

Chadi Riad, 20 ans, a commencé sa carrière professionnelle dans les rangs des jeunes de Majorque, d'où il est passé au centre de formation du Barça en 2019.



Le nouveau joueur du Real Betis a passé les trois dernières saisons au club catalan, alternant une période de prêt avec Sabadell, et la saison dernière, il a participé au barrage pour la promotion en deuxième division avec le Barça Athletic.



Titulaire indiscutable de la première équipe réserve du FC Barcelone, Chadi Riad a fait ses débuts avec l'équipe première contre Osasuna la saison dernière.

Par ailleurs, l’équipe espagnole de FC Valence veut s’attacher les services de l’international marocain Selim Amallah, sociétaire du Real Valladolid, rapporte, jeudi, le quotidien sportif ''Marca''.



''Valence a accepté que Selim Amallah joue à Mestalla sous forme de prêt cette saison, mais le club insiste que Valladolid accepte d'inclure une option d'achat à la fin de la saison 2023-24'', ajoute le journal spécialisé, rappelant que le milieu de terrain marocain dispose d'une clause libératoire pour cette saison, après la relégation de son équipe en deuxième division.



''Valence ne veut pas perdre le contrôle du joueur à la fin de la saison prochaine. C'est pourquoi le club de Mestalla négocie l'inclusion d'une clause de rachat dans le contrat de prêt - le montant est également en cours de discussion - afin d'avoir un moyen de garder le joueur au cas où Valladolid serait promu'', explique la publication.



Si Valladolid et Valence se mettent d'accord sur une option d'achat à la fin de la saison, le club de Mestalla conclura son arrivée, avec un contrat convenu sur tous les termes, car le souhait du joueur est de jouer pour Valence, écrit ''Marca''.

Amallah s’est engagé, en janvier dernier, avec le Real Valladolid jusqu'au 30 juin 2027. Il s’agit de sa première expérience hors de la Belgique.



Formé dans les académies de jeunes du RAEC Mons et du RSC Anderlecht, il a commencé sa carrière dans le football professionnel à Mouscron, puis est passé à l'AFC Tubize, avant de rejoindre le Standard de Liège en 2019.