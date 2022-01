Cervantes, le théâtre centenaire de Buenos Aires au timbre architectural arabe

Le théâtre national d'Argentine n’a pas usurpé son nom, ni son emplacement. Il trône au cœur du centre historique de Buenos Aires, sur l’une des avenues les plus animées de la capitale, Cordoba. Cervantes, c’est son nom, est un théâtre à la somptuosité bien latino-américaine. Il est le symbole des années fastes de la culture ibéro-américaine, lorsque les capitales de cette zone étaient un passage obligé des tournées mondiales des compagnies de théâtre de renommée internationale. L’édifice, qui trône non loin de l’artère principale de Buenos Aires (9 julio) porte sur sa façade les éléments typiques du patrimoine architectural d'Al-Andalus. Sa construction et sa décoration au début du siècle passé avait nécessité l’intervention de sept cent ouvriers et artisans. Mais le maître d’ouvrage était un couple d’artistes espagnols, Maria Guerrero et son époux Fernando Diaz de Mendoza, qui ont mis en gage leur fortune personnelle pour créer un joyaux architectural et culturel de la ville de Buenos Aires. Le projet était né du rêve de l'actrice espagnole et de son époux qui avaient réussi à obtenir l’appui du roi d'Espagne de l’époque, Alfonso XIII. Le monarque avait ordonné que les bateaux espagnols livrent à Buenos Aires les matériaux nécessaires pour faire du Cervantes un monument à la gloire de la culture ibérique. Ces navires ont fini par transporter non seulement les matériaux, mais aussi le savoir-faire andalou en matière d’architecture et de décoration. La presse de l’époque avait dévoilé, par le menu détail, les cargaisons arrivées directement d’Espagne au port de Buenos Aires pour construire le «Cervantes». Des tuiles de Valence aux carreaux rouges de Tarragone, en passant par les sièges, miroirs, balustrades et accessoires de Séville; lampes à huile et lanternes de Lucena; la fresque du plafond venue directement de Barcelone et les rideaux et les tapisseries brodés de soie et d'or de Madrid. Maria Guerrero, qui a donné son nom à un autre théâtre très célèbre d’Espagne, a été très sensible à la suggestion des architectes pour reproduire sur la façade du «Cervantes» les détails de l'Université d'Alcalá de Henares, construite entre 1514 et 1533 à Madrid. La façade recèle des éléments du style arabo-espagnol, appelé aussi «mudejar», en référence aux musulmans reconvertis de force qui ont choisi de rester dans la péninsule ibérique après l’expulsion des musulmans. Le style architectural «mudejar» a continué à évoluer tout en incorporant des influences ou des matériaux divers, avant de devenir un trait d'union entre l'art européen et l'art islamique. Ses principales caractéristiques visibles sur la façade et à l’intérieur du théâtre Cervantes, porte sur la brique, le plâtre, la céramique et le bois, autant d’éléments qui facilitent une exubérance décorative renvoyant inéluctablement aux trésors architecturaux de Grenade, Cordoue, Séville ou encore Fès et Marrakech.