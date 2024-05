Célébration du thé, héritage commun entre le Maroc et la Turquie

La ville d'Istanbul a accueilli, mercredi soir, une manifestation culturelle pour célébrer le thé en tant qu'héritage commun entre le Maroc et la Turquie, à l'occasion de la Journée internationale du thé (21 mai).



Lors de cet événement, organisé par le consulat du Royaume du Maroc à Istanbul en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et la municipalité métropolitaine d'Istanbul, l'accent a été mis sur la place culturelle et historique commune que le thé occupe à la fois au Maroc et en Turquie, en tant que symbole de l'hospitalité des deux peuples.



Lors de cette manifestation, qui a vu la participation de représentants des missions consulaires étrangères à Istanbul, du secteur privé et public des deux pays, des institutions de la société civile locale et des communautés marocaines, arabes et africaines résidant en Turquie, les traditions ancestrales entourant le thé marocain ont été mises en avant.



Les participants ont également pu déguster des pâtisseries marocaines authentiques. De plus, l'accent a été mis sur les caractéristiques de cette boisson nationale et sur sa méthode de préparation.



Cet événement a été, en outre, ponctué par la présentation de l'histoire et des caractéristiques du thé turc, qui fait partie intégrante de l'identité turque, ce thé qui est étroitement lié à l'histoire et aux traditions de ce pays.

Intervenant à cette occasion, le Consul général du Royaume à Istanbul, El Mehdi Rami, a affirmé que le thé représente des valeurs sociales nobles faisant partie de l'héritage des peuples marocain et turc.



Il a souligné que cette boisson est également un patrimoine immatériel qui s'ajoute aux autres composantes des riches cultures marocaine et turque, notant l'importance de faire connaître et de préserver les particularités de ce patrimoine dans les deux pays.



Cet événement s'est distingué par des espaces dédiés à la présentation des tenues traditionnelles marocaines, en particulier l'authentique caftan marocain, ainsi que des expositions remarquables de calligraphie marocaine, outre des performances musicales puisant dans le patrimoine populaire marocain.