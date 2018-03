Les différents services relevant du commandement de la Protection civile de la région de l'Oriental ont effectué un total de 44.991 interventions au titre de l'année 2017.

Les interventions au niveau de la région sont réparties entre la préfecture d'Oujda-Angad (13.704), et les provinces de Nador (7.387), Berkane (7.180), Taourirt (5.532), Jerada (3.885), Guercif (3.791), Figuig (3.029) et Driouch (483).

Ces interventions du commandement régional concernent notamment les opérations de secours aux victimes (26.433), les accidents de la circulation en milieux urbain et rural (5.664), l'extinction des incendies (1.365) ainsi que 4.181 opérations diverses.

Ces chiffres ont été publiés à l'occasion de la célébration jeudi par le commandement régional de la Protection civile de l'Oriental de la Journée mondiale de la Protection civile (1er mars), en présence de représentants des autorités civiles, militaires et des conseils élus.

Des éléments de la Protection civile ont présenté à cette occasion des exercices de simulation relatifs aux procédés de sauvetage, d’incendie et de secourisme au profit des élèves et du staff pédagogique de plusieurs établissements scolaires de la région.

La célébration de la Journée mondiale de la Protection civile a été marquée, par ailleurs, par le lancement à Oujda des travaux de construction d’un nouveau siège pour le commandement régional sur une superficie de 4.115 m2.

Le coût global de ce projet, dont la cérémonie de lancement a été présidée par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, est d'environ 9 millions de dirhams.

Au niveau de la province de Khémisset, le nombre d'interventions effectuées par les éléments de la Protection civile, au titre de l'année 2017, s'est élevé à 7.566, contre 6.522 l'année précédente, selon des statistiques du commandement provincial de la Protection civile. Les statistiques rendues publiques, jeudi à Khémisset, à l'occasion de la Journée mondiale de la Protection civile, révèlent que ces interventions (près de 630 par mois et 52 par jour), concernent les accidents de la circulation (1495 interventions), les incendies (356), l'assistance aux personnes en danger (1164), les agressions (143) et les cas d'intoxication et d’asphyxie (4234), ainsi que 171 autres diverses interventions.

Le commandement provincial de la Protection civile, qui couvre les villes de Khémisset, Tiflet, Sidi Allal Bahraoui, Romani, compte environ 109 éléments équipés de 9 ambulances et de 7 véhicules d'extinction d'incendies.