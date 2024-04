Célébration de la Journée internationale des monuments et des sites

A l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, célébrée le 18 avril de chaque année, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé des visites guidées aux monuments et sites historiques de la ville de Taroudant au profit de plus de 1.000 écoliers, collégiens et enseignants de la ville Taroudant.



Ainsi, les élèves ont effectué des visites aux sites et monuments de Taroudant dont les remparts, les portes historiques, la Kasbah, le jardin Ibrahim Roudani, la grande mosquée, les Zaouïas et la médina.



Ces visites des monuments et sites patrimoniaux sont encadrées par une équipe de professionnels du patrimoine, comprenant des conservateurs de sites et des inspecteurs de monuments historiques.



Dans une déclaration à la MAP, Mouna Bel Bakri, chargée des programmes éducatifs à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a souligné que cette initiative a profité aux élèves de 15 écoles primaires et 20 lycées qualifiants dans le cadre des programmes éducatifs de la Fondation "Je découvre mon patrimoine-Taroudant" et "Je dessine mon patrimoine-Taroudant".



Ces deux programmes sont lancés en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et en collaboration avec ICOMOS Maroc et l'Institut national de la recherche agronomique, a-t-elle précisé.



Pour sa part, le coordinateur des programmes du patrimoine à l'Académie régionale d'éducation et de formation de Souss-Massa, Miloud Azerhoun, a fait savoir que l’organisation de ces visites aux sites et monuments de Taroudant au profit des écoliers s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat.

Et d’ajouter que cette initiative pédagogique vise notamment à renforcer l’éducation culturelle et artistique dans les processus éducatifs.



De son côté, la conservatrice régionale du patrimoine culturel à Souss-Massa, Zineb Amrani a indiqué que cette action éducative qui cible des écoliers, collégiens et enseignants de la ville de Taroudant ambitionne la valorisation du patrimoine culturel et des sites historiques de cette cité millénaire.



Selon la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, les programmes éducatifs ont été lancés à Taroudant pour éduquer et sensibiliser davantage les enfants de la ville à l’importance de la sauvegarde des monuments et sites historiques, notamment en réponse aux défis posés par les catastrophes naturelles dont le séisme d’Al Haouz survenu en septembre dernier.



A travers ses nombreux projets, la Fondation vise à transmettre aux plus jeunes les valeurs patrimoniales et à éveiller leur curiosité envers leur héritage culturel, les incitant à découvrir, apprécier et protéger les trésors historiques favorisant ainsi leur épanouissement personnel et contribuant à la préservation de la richesse culturelle pour les générations futures.



La Fondation met en place avec ses partenaires, des kits et outils éducatifs pour faciliter l’accès au patrimoine culturel et leurs notions, notamment le kit "Je découvre mon patrimoine-Taroudant" qui contient des activités de recherche, d’expression, de débat, de rédaction sur les sujets relatifs au patrimoine de la ville.



Elle sensibilise également les écoliers à la création plastique et artistique et cela à travers son programme "Je dessine mon patrimoine" qui encourage les plus jeunes à la recherche, à la création et à développer leur imaginaire pour la sauvegarde du patrimoine.



Les enseignants et cadres pédagogiques qui encadrent ces programmes en classe bénéficient de sessions de formation encadrées par des professionnels de la culture, du patrimoine et des arts plastiques.