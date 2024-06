Célébration à Fès de la journée culturelle tchadienne

L'Association des étudiants et stagiaires tchadiens du Maroc (AESTM), section de Fès et Tanger, a organisé, samedi dans la capitale spirituelle du Royaume, la journée culturelle tchadienne, une occasion pour la communauté tchadienne de se retrouver et promouvoir sa culture et ses traditions.



Cette journée culturelle, rehaussée par la présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Maroc, Hassan Adoum Bakhit Haggar et le consul honoraire du Tchad à Fès et Tanger, Saad Sefrioui a été l'occasion de mettre en lumière la richesse des traditions et de la culture tchadienne à travers la présentation des exposés sur la culture de ce pays africain, ses monuments, sa population et ses us et coutumes.



Intervenant à l'ouverture de cet évènement, Hassan Adoum Bakhit Haggar a souligné l'excellence des relations entre le Royaume et la République du Tchad à divers niveaux. "Le Maroc est des tout premiers pays à accueillir nos jeunes bacheliers dans ses écoles et universités et parmi les pays qui apportent une contribution substantielle à la formation des jeunes tchadiens et ce, à l'avantage des rapports économiques et politiques" entre les deux pays, s'est réjoui le diplomate tchadien.



Mettant l'accent sur l'importance de la culture dans le rapprochement entre les peuples, M. Adoum Bakhit Haggar a souligné que ce type de manifestations est une occasion "pour perpétuer la culture tchadienne aux générations futures parce que sans la culture, on ne bâtit pas une nation et on ne se connaît pas".



Dans une déclaration à la MAP, M. Sefrioui a indiqué que Fès compte une communauté tchadienne assez importante poursuivant ses études dans les universités et les écoles publiques et privées, ajoutant qu'elle couvre tous les domaines de la formation dont la médecine, l’ingénierie, le droit, les sciences sociales et les mathématiques.



Après avoir rappelé l'importance de la coopération Sud-Sud pour le Maroc conformément aux hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, il a relevé qu'"on travaille pour rapprocher les peuples, que ce soit sur le plan culturel, scientifique ou économique pour créer une passerelle entre les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations".

Cette manifestation culturelle et artistique a été marquée par l'organisation de diverses activités, reflétant la richesse culturelle et patrimoniale de ce pays d'Afrique centrale.



Parmi les moments forts de cette journée, la présentation de danses et de chants tchadiens, qui illustrent une longue et forte tradition ancestrale de ce peuple africain. Plusieurs étudiants se sont relayés, par la suite, pour mettre en lumière la signification et la portée de certaines traditions tchadiennes, représentant différentes régions tchadiennes.



Un groupe d'étudiants a présenté, à cette occasion, un spectacle en célébration de l'unité du Tchad du nord au sud et de l'est à l'ouest, une manière de mettre l'accent sur l'importance de la solidarité et l'unité nationales pour bâtir un pays fort et capable de relever les défis.



Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la section de Fès de l'Association des étudiants et stagiaires tchadiens du Maroc, Ahmat Issa Abdoulaye, a souligné l'importance de cette journée culturelle pour la communauté estudiantine tchadienne au Maroc, en ce sens qu'elle constitue un espace de retrouvailles et de partage avec les Tchadiens du Maroc mais aussi une fenêtre pour promouvoir la culture et les traditions du Tchad auprès des Marocains et des autres communautés africaines.