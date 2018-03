Célébration à Casablanca de la Journée mondiale de l’eau

Une célébration et moult interrogations. La Journée mondiale de l’eau qui coïncide avec le 22 mars de chaque année, intervient alors que de nombreux acteurs se préoccupent davantage du phénomène de la rareté de cette source vitale. L’Académie régionale de l’éducation et de la formation Casa-Settat (AREF) organise, en collaboration avec la Fondation LYDEC et l’AESVT ainsi que l'AMCDD Casa-Settat une journée d’étude sous le thème « Eau : la réponse est dans la nature ». Le même thème, en effet, choisi cette année par les Nations unies pour commémorer cette Journée mondiale, dans l’objectif d’explorer les différentes approche concernant l’exploitation de la nature pour surmonter les défis de l'eau du 21ème siècle.

Nul doute, souligne un communiqué dans ce sens, que l’eau reste au cœur du développement durable, stipulant notamment de garantir une eau propre et accessible pour tous et d’augmenter considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau.

Cette journée vise notamment à découvrir une nouvelle technologie de préservation des ressources et les procédés de réutilisation des eaux épurées au niveau de la région de Casablanca-Settat

L’objectif consiste aussi à partager avec la société civile environnementale marocaine l’analyse des défis que connaissent les différents maillons du cycle de l’eau au Maroc et les recommandations pour les relever, à travers un débat constructif entre les différents acteurs institutionnels et opérateurs dans le domaine.

Dans le cadre de cette journée, la Fondation LYDEC et l’AESVT Maroc organisent durant la première demi-journée du 22 mars 2018, une visite de terrain, pour découvrir le modèle unique d’épuration des eaux usées au niveau de la STEP de Médiouna, grâce à sa nouvelle technique de traitement membranaire et biologique, qui contribue à la protection de l’environnement et des ressources en eau de la région.

Quant à la seconde demi-journée, elle sera consacrée à des échanges, lors d’une table ronde, entre les acteurs institutionnels, les opérateurs et gestionnaires de l’eau et la société civile environnementale sur les défis naturels et humains que rencontre la gestion des ressources en eau au niveau du Maroc et la région Casablanca-Settat, exposant les moyens à même d’utiliser la nature pour surmonter les défis de l'eau.

Cette rencontre sera aussi marquée par la remise des prix aux lauréats de la deuxième édition du concours régional « Concours Aqua Vide’Eau »