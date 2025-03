Casablanca-Settat : Le Salon régional de l’artisanat du 10 au 30 mars

La Chambre d’artisanat de la région de Casablanca-Settat organise, en coordination avec la Direction régionale de l’artisanat, un Salon régional de l’artisanat du 10 au 30 mars à Casablanca, sous le thème "Notre artisanat, reflet de notre identité".



Selon un communiqué de la Chambre, ce salon, organisé avec le soutien du Conseil régional et en collaboration avec le Conseil communal, se veut un espace de rencontre et d’échange d’expériences, permettant de débattre de diverses questions relatives au secteur.



L'événement met également en lumière les efforts du Royaume pour la préservation du patrimoine artisanal et l’amélioration des conditions des artisans, notamment à travers le chantier Royal de la protection sociale, qui a permis la généralisation de la couverture médicale aux artisans, ainsi que la structuration du secteur via le Registre national de l’artisanat, rapporte la MAP.



Le salon, organisé en partenariat avec la préfecture d’Anfa et qui se tiendra sur l’esplanade en face de l’espace Toro à Ain Diab, réunit 140 artisans, coopératives artisanales et entreprises du secteur, représentant les différentes préfectures et provinces de la région de Casablanca-Settat, en plus d’exposants venant d’autres régions du Royaume.



Les stands d’exposition mettent en avant une diversité de produits allant du tissage, de la tapisserie, de la couture traditionnelle et de la broderie, au zellige, aux produits en cuir, en bois, en céramique et en cuivre, ainsi qu’à la bijouterie et aux créations artisanales végétales.



Le programme comprend des défilés de mode, des conférences et des rencontres autour de la gestion des entreprises artisanales, en plus de visites guidées des stands visant à faire découvrir la richesse et la diversité de l’artisanat marocain, qui constitue un élément clé du patrimoine culturel national.



L’organisation de cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre du programme de la Chambre pour la promotion et la valorisation des produits artisanaux, mettant en avant le rôle fondamental des artisans dans la préservation du patrimoine et du savoir-faire marocain authentique.