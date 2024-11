Casablanca : Lancement d'un nouveau centre d'hémodialyse à l'occasion de l'anniversaire de la Marche Verte

Un nouveau centre d'hémodialyse a été lancé mercredi au niveau de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, à l’occasion de la commémoration du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.



La cérémonie de lancement de cette nouvelle structure sanitaire, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'offre de soins dans la région de Casablanca-Settat, et plus particulièrement dans la ville de Casablanca, a été présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, du président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, et de la présidente du conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, en plus d'autres personnalités.



Construit en partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), avec le soutien du Conseil de la préfecture de Casablanca et la Fondation Amal pour l’hémodialyse et les œuvres sociales, le Centre s'étend sur une superficie totale d'environ 399 mètres carrés, avec un coût de construction et d'équipement estimé à environ 20,7 millions de dirhams.



Cette structure sanitaire vise à rapprocher les services de santé des citoyens et à garantir leur accès à des soins de qualité, dont la prise en charge et les soins médicaux et curatifs aux patients atteints d’insuffisance rénale.



A cette occasion, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui a souligné que ce centre, lancé en commémoration du 49ème anniversaire de la Marche Verte, vise à alléger la pression sur les centres d'hémodialyse de Casablanca, en desservant plus de 300 bénéficiaires.



Dans une déclaration à la MAP, M. Tahraoui a indiqué que cette nouvelle structure, qui sera dotée d'une équipe médicale et infirmière mobilisée pour garantir la continuité des services de qualité aux patients, répond aux Hautes Instructions Royales en matière de réforme du système de santé et de généralisation de la protection sociale.



L'objectif étant d'atteindre zéro attente pour les personnes hémodialysées dans les différentes régions et provinces du Royaume, a-t-il fait savoir, saluant le partenariat fructueux entre les différents partenaires de ce projet.



De son côté, le président de la Fondation Amal pour l’hémodialyse et les œuvres sociales, Mustapha Faouzi, a affirmé, dans une déclaration similaire, que ce centre constitue la 32ème structure inaugurée au niveau du Royaume et des pays du Sahel, notant que cette nouvelle structure aspire à accompagner les grands chantiers lancés par le Royaume en matière de santé, conformément aux Hautes Orientations Royales.



Outre les services de soins, le centre se distingue par son offre de formation et de recherche notamment en matière de transplantation rénale, regroupant une élite de médecins spécialisés, a-t-il souligné, relevant que ce centre promet une approche innovante et ciblée.



A noter que ce nouveau centre se compose de cinq étages, et comprend des installations de soins et de traitement, et des installations administratives, dont trois salles d’hémodialyse, une salle de traitement de l’eau, une pharmacie, une salle de consultations médicales, un espace d’accueil et un centre de formation et de recherche dans le domaine de la transplantation rénale, ainsi que d’autres espaces.