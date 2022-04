Casablanca: L'IPC en hausse de 5,3% en glissement annuel

L'indice des prix à la consommation (IPC) à Casablanca a connu, en mars 2022, une hausse de 5,3% en glissement annuel, indique le Haut-Commissariat au plan (HCP).



"Comparé à son niveau du même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,3%. Cette variation est la résultante de la hausse de 8,6% de l’indice des produits alimentaires et de 3,4% de l’indice des produits non alimentaires", précise le HCP dans une note sur l'IPC à Casablanca (mars 2022).



A l’échelle nationale, l’IPC a connu une hausse de 1,8% en glissement mensuel et de 5,3% en glissement annuel, ajoute la même source.



Quant aux variations par villes, l’évolution mensuelle de l’IPC a été d’une tendance haussière allant de 0,7% à Guelmim à 2,8% à Errachidia.



L'IPC mesure l'évolution des prix de détail dans le temps et dans l’espace. Sa population de référence est constituée de l’ensemble de la population urbaine marocaine. Le panier de l’indice contient 546 articles, 1391 variétés de produits de grande consommation par les ménages urbains marocains. Ces articles sont classés en 12 divisions et 43 groupes. L’indice touche aussi l’évolution du loyer en relevant 1867 locataires au niveau de Casablanca.