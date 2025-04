Casablanca: Interpellation d'un ressortissant français d’origine algérienne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont procédé, jeudi, à l’interpellation d'un ressortissant français d’origine algérienne (38 ans) faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises, en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté après sa condamnation dans une affaire de coups et blessures graves.



Le suspect a été interpellé à Casablanca, indique une source sécuritaire, notant que l'opération de pointage dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise pour l’exécution d’une peine de prison, prononcée à son encontre à la mi-2024 par la justice française, dans une affaire d’agression de plusieurs personnes à l’arme blanche.



Le mis en cause a été placé en garde à vue sur ordre du Parquet compétent, dans le cadre de la procédure d’extradition conformément à la législation nationale et aux conventions internationales en la matière.



Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement actif et efficace de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la coopération bilatérale et multilatérale, notamment en matière de poursuite des personnes recherchées au niveau international pour des crimes transfrontaliers, conclut la même source.