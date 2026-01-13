Casablanca/Hay Hassani : Campagne de dépistage des troubles et difficultés d'apprentissage auprès des élèves des établissements scolaires publics

Une campagne médicale de dépistage, de diagnostic et d’évaluation des troubles et difficultés d’apprentissage a été lancée, samedi au Centre Imam Ali à Casablanca, au profit de 430 élèves scolarisés dans les établissements publics relevant de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani.



Ces élèves ont été identifiés par les cadres pédagogiques en raison des difficultés d’apprentissage dont ils souffrent, notamment dans les collèges pionniers relevant de la Direction préfectorale de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à la préfecture d’arrondissement Hay Hassani.



Les opérations de dépistage et de diagnostic, prévues sur deux jours (10 et 11 janvier courant), sont assurées par une équipe pluridisciplinaire composée de spécialistes en orthophonie, en neuropsychologie et en psychomotricité.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat réunissant le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture de Casablanca, le CPDH de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Hay Hassani, ainsi que l’Association Marocaine des Troubles et Difficultés d’Apprentissage (AMTDA).



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’action sociale (DAS) à la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani, Youssef Belabass, a indiqué que cette campagne vise à dépister, diagnostiquer et évaluer les troubles et difficultés d’apprentissage chez les élèves des établissements publics, conformément aux objectifs de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), qui œuvre au renforcement du capital humain et à la lutte contre l’échec et le décrochage scolaires.



M. Belabass a ajouté que cette initiative prévoit également le renforcement des capacités des cadres pédagogiques et des spécialistes, à travers l’organisation d’une session de formation à leur profit, qui se tiendra au Centre de conférences Ibn Al Yassamine les 12 et 13 janvier, et qui sera animée une experte étrangère directrice de recherche au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) en France, spécialiste en neuropsychologie, en orthophonie et en psychologie.



De son côté, la présidente de l’AMTDA, Zhor Qouider, a souligné que cette action s’inscrit dans une approche préventive visant le dépistage précoce des troubles et difficultés d’apprentissage chez les élèves, estimant que le diagnostic aux premiers stades constitue un levier fondamental pour réduire l’échec et le décrochage scolaires.



Elle a précisé que l’association, à travers la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire, ambitionne d’assurer un accompagnement rigoureux des élèves et de doter les cadres pédagogiques d’outils pratiques leur permettant de mieux comprendre ces troubles et de les prendre en charge au sein de l’environnement scolaire.



Mme Qouider a ajouté que le programme de formation et de renforcement des capacités destiné aux cadres pédagogiques et aux spécialistes traduit la conviction de l’importance de l’investissement dans le capital humain et du renforcement de la complémentarité entre les acteurs éducatifs, sanitaires et sociaux, en vue de l’instauration d’un système global et durable de soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage.



Cette formation cible 50 cadres pédagogiques relevant de l’AREF de Casablanca-Settat, ainsi que 70 spécialistes en orthophonie, en neuropsychologie et en psychomotricité.



Il est à noter que cette initiative est menée en coopération avec un groupe d’étudiants de l’École de Management de Grenoble (France), dans le cadre de l’initiative solidaire "Prête-moi ta voix", visant à promouvoir la solidarité internationale et le partage d’expertise dans les domaines éducatif et social.



Dans ce cadre, des activités éducatives ludiques ainsi qu’un programme de soutien et d’accompagnement seront également organisés au profit d’élèves du cycle primaire, notamment en lecture (français) et en mathématiques par les étudiants de l’École de Management de Grenoble, dans le but de soutenir les apprentissages de base et d’encourager les élèves à surmonter leurs difficultés d’apprentissage.