Casablanca: Cérémonie de remise des certificats aux lauréats de la 2è promotion de Passerelle

Dans une déclaration à la MAP, le Doyen de la FSJES d’Aïn Chock, Abdellatif Komat a souligné l'importance de ce programme dans le contexte actuel du marché de l’emploi marocain, notant que cette formation incarne l'espoir et l'opportunité pour la jeunesse marocaine permettant à chaque stagiaire de développer des compétences professionnelles solides à même de faciliter leur insertion dans le monde du travail, rapporte la MAP.



"Le programme Passerelle est bien plus qu'une simple formation, c'est un véritable outil d'insertion professionnelle", a-t-il soutenu, expliquant qu'il permet aux jeunes de faire la transition entre la théorie acquise à l'université et la réalité du monde du travail, les préparant à relever les défis du marché de l'emploi en leur offrant des compétences pratiques, directement applicables, dans des secteurs d’activité stratégiques.



De son côté, la directrice générale du Cabinet Attitudes Conseil et Responsable du programme Passerelle au Maroc, Amal Cherif Haouat, a indiqué, dans une déclaration similaire, que ce programme intervient dans un contexte où le Maroc est confronté à un taux de chômage de plus de 13%, cherchant à multiplier les dispositifs d’employabilité pour répondre aux attentes des entreprises qui privilégient des candidats déjà formés et capables de s’intégrer rapidement, notant qu'à travers des programmes comme Passerelle, l’objectif est de réduire cet écart en formant des jeunes prêts à investir les secteurs tertiaires en forte demande.



Mme Cherif Haouat avait précisé dans une allocution de circonstance que cette cérémonie de remise de certificats aux lauréats de la deuxième promotion du programme Passerelle se veut un moment solennel marquant l’aboutissement d’un parcours exigeant, mais surtout le début d’une nouvelle étape pour les stagiaires, celle de l’insertion professionnelle et de la réalisation de leurs aspirations.



"Le travail d’équipe et l’engagement de tous les acteurs impliqués, institutions publiques et privées, sont essentiels pour faire face aux défis de l’employabilité et pour préparer nos jeunes à un avenir prometteur", a-t-il relevé. Passerelle, une entreprise d’entraînement pédagogique unique au Maroc, permet à de futurs candidats à l’emploi d’acquérir des compétences directement opérationnelles en les immergeant dans un environnement de travail simulé. Inspirée par un modèle éprouvé en Espagne et dans d’autres pays européens et américains, l’initiative vise à répondre aux défis de l’employabilité au Maroc.