Caravane multidisciplinaire

L’Association Ibnou Rochd a organisé, les 8 et 9 février 2020, une caravane de santé multidisciplinaire en collaboration avec la commune rurale de Bni Hilal, l’Association marocaine de prévention bucco-dentaire (A.M.P.B.D.) et le Centre régional de transfusion sanguine d'El Jadida.

Plus en détail, plusieurs consultations médicales multidisciplinaires ont été offertes aux habitants de ladite commune. En plus d’une campagne de don de sang, les lycéens de la commune ont eu droit à un programme de sensibilisation concernant l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire.

Pas moins de 1856 personnes (396 hommes, 476 femmes et 407 enfants) ont profité de cette caravane qui a également été marquée par la distribution une quantité importante de médicaments et à laquelle ont participé 13 médecins généralistes, six dentistes, un pharmacien, une quinzaine d’infirmières et une équipe dédiée au don de sang composée de cinq personnes.