Caravane médicale en cardiologie au profit des habitants de Ksar El Kébir

Les habitants de Ksar El Kébir ont bénéficié des services gratuits offerts dans le cadre d'une caravane médicale spécialisée en cardiologie, organisée les 19 et 20 octobre.



Cette caravane, initiée par l'Amicale des médecins de Ksar El Kébir, en collaboration avec la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale et la Clinique internationale de Tanger, a dispensé des consultations à plus de 400 personnes de Ksar El Kébir, qui manque de cardiologues dans le secteur public.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Amicale des médecins de Ksar El Kébir, Bennouna Abdelhamid, a souligné que cette caravane spécialisée en cardiologie, qui s'est déroulée à l'hôpital de proximité de Ksar El Kébir, a été bien accueillie par les habitants de la ville, notant qu'elle a bénéficié à plus de 400 personnes.



M. Bennouna a relevé que cette initiative humanitaire s'inscrit dans le cadre des efforts visant à pallier la pénurie dont souffre la ville de Ksar El Kébir dans cette spécialité, soulignant que la ville "ne dispose pas d'un cardiologue permanent dans le secteur public".



Il a fait savoir que cette caravane s'est fixée pour objectif de répondre aux besoins des habitants de la ville, soulignant que la coopération étroite entre la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale et les autorités locales a permis de faciliter la tâche de l'équipe en charge de cette caravane, qui s'est déroulée dans de bonnes conditions.



Pour sa part, le directeur des soins à la Clinique internationale de Tanger, Hamza Alaoui, a indiqué que cette initiative a permis à plus de 400 personnes de bénéficier de consultations gratuites assurées par un staff médical et paramédical composé d'environ 20 médecins et infirmiers, notant que "des initiatives similaires seront organisées au cours des mois prochains".



Approchés par la MAP, de nombreux bénéficiaires ont salué la qualité des prestations fournies dans le cadre de cette caravane, relevant que cette initiative a permis de combler la pénurie dont souffre la ville de Ksar El Kébir dans la spécialité de cardiologie, qui obligeait de nombreux patients à se déplacer vers les villes voisines pour subir les examens nécessaires.