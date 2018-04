Caravane de sensiblisation aux dangers de la baignade dans les retenues des barrages

Dans le cadre des actions menées pour sensibiliser aux dangers de la baignade dans les plans d'eau des barrages, l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia lance la deuxième édition de sa caravane de sensibilisation qui se déroulera du 30 avril au 11 mai courant en partenariat avec la Protection civile et la société civile.

Force est de signaler qu’aucun cas de noyade n'a été enregistré au niveau des retenues des barrages El Maleh et Sidi Mohammed Ben Abdellah après la première caravane de sensibilisation aux dangers de baignade dans les plans d’eau de ces barrages qui a été réalisée l’année dernière du 3 au 11 juillet 2017. Une action dans la continuité de laquelle l’Agence poursuit sa caravane préventive dans sa deuxième édition.

Cette caravane, initiée par l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, fera escale dans 23 établissements scolaires relevant des provinces de Benslimane, Berrechid, Settat, Médiouna et Mohammedia. L’objectif étant d’inciter les élèves ainsi que les citoyens à éviter les dangers de la baignade dans les plans d'eau des barrages.

La caravane 2018 vise également à inculquer une culture de prévention en révélant les règles et mesures à suivre en cas de noyade.

Concrètement, cette caravane contribuera à transmettre un message prévoyant l’interdiction de la baignade dans les barrages. Lors de cette manifestation, une démonstration des premiers secours pour réanimer un noyé sera faite avec l’encadrement de la Protection civile.

En outre, des flyers comportant des messages et des directives autour du sujet seront distribués et des posters seront affichés dans les établissements scolaires, les communes, les préfectures et les provinces concernées.