L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos (ABHL) ont lancé, le 7 février, une campagne de sensibilisation sur la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA).



Placée sous le slogan "Les enjeux de la situation hydrique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima", cette initiative intervient dans un contexte marqué par la rareté des précipitations et la pénurie d'eau au Maroc et s'inscrit dans le cadre des mesures adoptées pour rationaliser l'utilisation des ressources hydriques, indique un communiqué conjoint du département de l'Eau dans la région TTA, relevant de l'ONEE et de l'ABHL.



Initiée en coordination avec les autorités locales, cette campagne vise à faire de la communication locale un levier crucial pour relever les défis actuels, précise la même source, soulignant la nécessité de coordonner les efforts des établissements publics et des associations de la société civile, afin de mettre fin aux comportements qui conduisent au gaspillage des ressources hydriques.



Cette campagne comprend des présentations sur la problématique de la rareté de l'eau, ainsi que les mesures d'urgence pour atténuer la crise et la manière de rationaliser la consommation d'eau.

Des tournées seront également organisées dans les quartiers et les marchés pour sensibiliser un maximum de citoyens.



Il est à noter que l’ABHL avait annoncé, récemment, la prise d’une série de mesures pour rationaliser l'utilisation des ressources en eau, portant notamment sur la réduction de la dotation d'eau allouée au périmètre irrigué de Dar Khrofa (province de Larache), la suspension de l'octroi des autorisations d'extraction d'eau des nappes phréatiques, et l'accélération de l'étude relative à la construction d'une station de dessalement d'eau de mer à Tanger.



Elle a, dans ce cadre, intensifié et renforcé l’action des patrouilles de la police de l'eau, accéléré la réalisation du barrage Ghiss (province d’Al Hoceima) et des forages exploratoires pour l'approvisionnement en eau potable, et mis en place des pompes flottantes au niveau des barrages.