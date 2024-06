Campagne de don de sang à Tata

Une campagne de don de sang a été organisée, samedi dernier à Tata, dans l'objectif de renflouer le stock régional en cette matière vitale.



Cette initiative citoyenne à laquelle ont participé des éléments des Forces Auxiliaires à Tata, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour combler la pénurie de cette substance vitale, notamment avec la demande croissante de poches de sang.



Lors de cette campagne, quelque 117 poches de sang ont été collectées permettant de contribuer à résorber le déficit en cette substance vitale dans la région.



Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale, Lahbib Aznag a souligné que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour satisfaire la demande croissante sur les poches de sang.



Cette noble action a été initiée par la délégation provinciale du ministère de la santé et de la protection sociale en partenariat avec le Commandement provincial des Forces Auxiliaires, l’association "Najda" de don de sang, le bureau provincial du Croissant-Rouge Marocain, la commune de Tata et le centre régional de transfusion sanguine de Souss-Massa.