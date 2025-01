Calcio : La Juventus ne perd pas ses mauvaises habitudes

La Juventus Turin a concédé son douzième nul de la saison sur le terrain du Torino (1-1) samedi lors de la 20e journée du Championnat d'Italie qui a confirmé que l'Atalanta, tenue en échec (0-0) par l'Udinese, marquait le pas.

Même le derby de Turin qu'elle n'a plus perdu depuis avril 2015, n'est pas parvenu à sortir la Juve de ses mauvaises habitudes.



L'équipe de Thiago Motta a pris l'avantage grâce à un exploit de Kenan Yildiz dès la 8e minute, mais s'est faite rejoindre sur une frappe sèche de Nikola Vlasic (45+1).

La Juve a ensuite dominé sans jamais trouver, comme souvent, la solution face à une équipe bien organisée.



Résultat, le club le plus titré du football italien n'a toujours pas perdu en championnat, mais collectionne les nuls (12) et pointe à une décevante 5e place (33 pts), à onze points du leader, Naples (44 pts) qui devait reçevoir Vérone dimanche.



"Après avoir marqué, on a reculé de plus en plus", a regretté Motta, exclu (55e) comme son homologue du Torino Paolo Vanoli après un accrochage entre les deux bancs.

Sans jouer, le Napoli a passé un bon samedi.



L'Atalanta a gaspillé une chance de repasser le déloger de la première place, au moins provisoirement, après son nul (0-0) sur le terrain de l'Udinese, son deuxième consécutif.

L'Atalanta a été dominée en première période et l'inusable Alexis Sanchez a frappé coup sur coup sur les deux montants de Marco Carnesecchi juste avant la pause.

"On est tombé sur une équipe qui était meilleure que nous, plus forte physiquement, plus forte techniquement, on s'en sort bien avec ce nul", a résumé Gian Piero Gasperini.



Son équipe reste deuxième (42 points, un match en moins), mais elle peut être dépassée par l'Inter Milan (3e, 40 pts et deux matches en moins) si le champion d'Italie s'impose chez le promu et mal classé Venise (19e), toujours dimanche.



L'Atalanta traverse une passe délicate: alors qu'elle avait enchaîné onze victoires de suite en championnat entre début octobre et fin décembre, une première dans son histoire, la "Dea" n'a empoché que deux points lors de ses deux derniers matches de Serie A et a été battue en demi-finale de la Supercoupe d'Italie par l'AC Milan (2-1).



Le Milan, pour les débuts de Sergio Conceiçao en Serie A, n'a pas confirmé son sacre en Supercoupe d'Italie: il s'est contenté d'un nul à domicile face à Cagliari (1-1) qui a égalisé, quatre minutes après l'ouverture du score par Alvaro Morata, grâce à une erreur de Mike Maignan qui a mal jugé un tir lointain de Nadir Zortea.



Le club lombard reste 8e, à 16 points de la tête.