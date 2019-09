“Ça” plane toujours en tête du box-office

"Ça: Chapitre 2", la suite du film d'horreur adapté du roman de Stephen King, s'est maintenu en tête du box-office nord-américain ce week-end malgré les menaces des strip-teaseuses de "Queens", selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le retour du clown maléfique Grippe-Sou, avec notamment au casting Jessica Chastain, a amassé 40,7 millions de dollars de vendredi à dimanche dans les salles obscures du Canada et des Etats-Unis, ce qui porte à 153,8 millions ses recettes en deux semaines d'exploitation. Il est suivi de près par "Queens", inspirée d'une histoire vraie, qui fait une entrée fracassante dans le box-office avec 33,2 millions de dollars récoltés, le meilleur début jamais enregistré pour un film du studio STX Film.

Jennifer Lopez, y incarne une danseuse dénudée qui, avec ses collègues, vole ses riches clients de Wall Street pour nourrir les plus pauvres. Sa performance a été jugée "éblouissante" par le magazine Rolling Stones qui la juge digne d'un Oscar. Cardi B, Lizzo et Constance Wu ("Crazy Rich Asians") complètent l'affiche.

Les strip-teaseuses ont accéléré "La Chute du Président", qui s'est contenté de recettes de 4,4 millions de dollars ce week-end (60,4 millions en trois semaines) tombant à la troisième place du podium. Dans ce long-métrage de Ric Roman Waugh, Gerard Butler reprend son rôle de garde du corps du président américain (Morgan Freeman), contre lequel il est accusé d'avoir ourdi une tentative d'assassinat.

Les mauvais garçons de "Good Boys", une comédie potache sur les péripéties de trois ados s'éveillant à la sexualité, s'accrochent en 4e place avec 4,3 millions de dollars en trois jours (73,3 millions en quatre semaines).

Indéboulonnable des hauteurs du classement, le "Roi Lion" de Disney, cinquième, a lui ajouté 3,6 millions à des recettes atteignant 533 millions de dollars depuis sa sortie il y a deux mois (et plus d'1,6 milliard dans le monde).