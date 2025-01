CHAN 2024: Tirage au sort le 15 janvier à Nairobi

Le tirage au sort de la phase finale du Championnat d'Afrique des nations CAF TotalEnergies se tiendra le 15 janvier à Nairobi, annonce lundi la Confédération africaine de football (CAF). Cet évènement aura lieu au Kenyatta International Convention Centre à Nairobi, le 15 janvier à 20h00 (17h00 GMT), précise la même source.



Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie co-organiseront, du 1er au 28 février 2025, la huitième édition du tournoi. Au cours des phases finales, dix-neuf équipes nationales s'affronteront : les trois pays hôtes, trois équipes venant de chacune des cinq unions zonales de la CAF, et une équipe qui sera la meilleure de la région CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale).



Ce tournoi est exclusivement réservé aux footballeurs africains évoluant dans leurs ligues domestiques.

Par ailleurs, la période de demande d'accréditation pour les médias souhaitant couvrir le CHAN 2024 est rouverte depuis lundi dernier jusqu’au jeudi, indique la Confédération africaine de football (CAF).



Selon la même source, les représentants des médias désireux de couvrir le CHAN sont invités à soumettre leur demande via le CAF Media Channel, ajoutant que toutes les candidatures seront soumises à un processus d'examen.