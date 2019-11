CGEM et HOMERe signent un partenariat au profit de l'employabilité des jeunes diplômés

Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Casablanca, entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Haute opportunité en Méditerranée pour le recrutement de cadres d'excellence, HOMERe Maroc, en vue de promouvoir et de renforcer l'employabilité des jeunes diplômés.

Signée par le président parintérim de la CGEM, Mohamed Bachiri, et le président de la HOMERe Maroc, Ghadi Fattehallah, cette convention vise notamment à promouvoir toutes les actions en faveur des jeunes étudiants et de développer leur employabilité sur le long terme, a indiqué M. Bachiri.

"Les enjeux de la formation et de l'emploi font partie des priorités de la CGEM", a-t-il relevé, ajoutant que ce partenariat ambitionne d'apporter une contribution concrète aux problématiques de la formation-emploi, de répondre aux besoins des entreprises et d'offrir la possibilité aux jeunes étudiants ayant peu de ressources de faire leurs études et stages à l'étranger, pour ensuite mobiliser les compétences acquises au bénéficie du développement économique de leur pays d'origine.

Pour sa part, rapporte la MAP, M. Fattehallah a fait savoir que le capital humain constitue un axe majeur pour réduire les déséquilibres de la mondialisation, relevant que la question de l'emploi, qui concerne en particulier les jeunes, s'y oppose avec une acuité particulière. Cette convention a été signée lors de la rencontre organisée par la HOMERe Maroc et la CGEM, sous le thème "Stages à l'international, un tremplin vers l'employabilité des jeunes diplômés". Cette rencontre avait pour objet de promouvoir le stage à l'international comme levier d'amélioration de l'employabilité.

Le programme HOMERe, labellisé en 2015 par l'Union pour la Méditerranée (UpM) et soutenu financièrement par l’Union européenne, a pour objectif de renforcer l'employabilité des jeunes diplômés de haut niveau des pays participants au programme et notamment leur accès à un premier emploi de qualité, à travers la réalisation d’un stage de 6 mois à l’étranger dans une entreprise de la région euro-méditerranéenne. L'Association HOMERe Maroc opère pour la promotion de l'employabilité des jeunes Marocains par la mise en relation du monde académique et du monde de l'entreprise. Pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés, HOMERe Maroc préconise une approche horizontale, impliquant un grand nombre de parties prenantes que sont les institutions, les universités, les entreprises et les associations.