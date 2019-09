CFC organise l’étape africaine du FintechAD Global Tour à Casablanca

Casablanca Finance City (CFC) accueille le 19 septembre à Casablanca, l’étape africaine du "FintechAD Global Tour", un roadshow international de sélection des meilleures start-ups dans le domaine des FinTechs.

Initié par la place financière d’Abu Dhabi, partenaire de CFC, ce roadshow international vise à sélectionner les meilleures start-ups mondiales en vue de leur participation à la grande finale qui se tiendra à Abu Dhabi lors du Fintech Festival du 21 au 23 octobre 2019, indique CFC dans un communiqué.

Un jury composé d’experts désignera à cette occasion la start-up lauréate qui participera à l’événement. Le gagnant bénéficiera dans ce cadre d’un package d’avantages, parmi lesquels la prise en charge du déplacement à Abu Dhabi pour la grande finale, une visibilité renforcée durant le festival, ainsi que l’intégration au réseau Fintech50 pour des opportunités d’exposition à l’international, rapporte la MAP.

Les start-ups candidates devront remplir certains prérequis, notamment disposer d’une ambition d’expansion forte en Afrique et au Moyen-Orient, développer une offre de services innovants répondant à des problématiques ciblées dans les domaines de l'inclusion financière, des RegTechs & SupTechs, de l’intelligence artificielle et du Big Data ou encore de la blockchain et de la crypto-sécurité.

Les candidats désirant participer au concours sont invités à déposer leurs dossiers sur le lien: https://casablancafinancecity.com/fintechtour/

Le Fintech Festival rassemble chaque année plus de 5.000 experts, entrepreneurs, investisseurs et autres parties prenantes de l’écosystème des services financiers innovants. Au programme de cet événement figurent des conférences et tables rondes, des sessions de pitchs, B2B meetings et des ateliers thématiques.