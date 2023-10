CDC Afrique salue le leadership du Maroc en matière de fabrication de vaccins

Le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), Jean Kaseya, a salué, vendredi à Marrakech, le leadership du Maroc en matière de fabrication des vaccins.



"Le Maroc est un pays phare et possède une vision proactive en matière de fabrication des vaccins", a souligné M. Kaseya, dans une déclaration à la presse, lors de l'ouverture des travaux de la réunion du premier marché des fabricants africains de vaccins.



L'organisation de cet évènement de grande envergure au Maroc témoigne du leadership du Royaume, impulsé par la vision éclairée de SM le Roi, s’est-il félicité, notant que le Maroc est un pays fédérateur, capable d'impliquer toutes les parties prenantes pour pouvoir échanger autour de la question des vaccins.



Le Maroc a fait un progrès remarquable dans ce domaine en ayant recours à un modèle de partenariat public-privé, a-t-il poursuivi, aspirant à élargir l’offre de vaccins au profit de l’ensemble du continent africain.



Organisée à l'initiative de CDC Afrique, de l’alliance du vaccin (GAVI) et du ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette manifestation, qui a pris fin hier, a pour ambition de réunir les fabricants africains de vaccins, les ministres de la santé et des finances et les autorités nationales de régulation pharmaceutique des 13 pays africains producteurs de vaccins, afin d’identifier les meilleures stratégies pour assurer la réussite et la durabilité des projets de fabrication en cours.



Elle vise également à créer une plateforme de concertation entre les producteurs et les acheteurs sur la manière de structurer et de construire le marché africain des vaccins et des produits biotechnologiques.