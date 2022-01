C’est à la famille ittihadie de choisir qui elle veut à la tête du Parti

Les membres du Groupe socialiste aux deux Chambres du Parlement (Chambre des représentants et Chambre des conseillers) ont appelé le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, à présenter sa candidature au poste de Premier secrétaire lors du XIe Congrès du parti qui se tiendra les 28, 29 et 30 janvier.



«Pour préserver les acquis réalisés, ainsi que l’unité du parti, nous exhortons Driss Lachguar à revenir sur sa décision qu’il a déjà annoncée de ne pas se présenter au poste de Premier secrétaire, et nous l’appelons à présenter sa candidature lors du prochain Congrès, le seul habilité à élire la prochaine direction du parti», souligne-t-on dans un communiqué.



Les membres du Groupe socialiste aux deux Chambres du Parlement ont mis en exergue le bilan positif de la direction du parti depuis le Xe Congrès national tenu en 2017, «ce qui a permis à notre parti de réaliser des résultats positifs lors des dernières échéances électorales et de renforcer sa position politique sur la scène nationale».



Les parlementaires usfpéistes ont également exprimé leur satisfaction du climat responsable et serein qui caractérise les préparatifs du XIe Congrès national, tout en saluant le débat constructif entre tous les Ittihadi(e)s pour l’élaboration des deux projets de plateformes politique et organisationnel approuvés lors de la dernière session du Conseil national du parti, et ce, dans le but de rehausser la performance politique et organisationnelle lors de la prochaine étape.



Ils ont appelé à la poursuite de l'action collective en vue d'achever les dernières étapes de la préparation organisationnelle et logistique dédiées à garantir le succès du Congrès national.



Les élus ittihadis ont également fait part de leur ferme engagement à poursuivre la ligne politique du parti en concertation avec la direction élue lors du prochain Congrès afin de conforter la position de l’USFP dans le champ politique national, de renforcer ses prolongements au sein de la société et de consolider son projet social-démocrate en restant totalement ouvert à toutes les forces modernistes, progressistes et de gauche.



H. T