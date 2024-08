Brèves de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée et l’Institut de technologie des pêches maritimes de Larache ont organisé, récemment à M’diq, une cérémonie de remise de certificats aux participantes de la session de formation destinée aux coopératives féminines.



Cette formation était principalement axée sur la couture des filets et la préparation des lignes de pêche (balancelles), indique un communiqué de la Chambre régionale, ajoutant que les participantes ont bénéficié de cours théoriques et pratiques, leur permettant d'acquérir l’expérience nécessaire pour faciliter leur entrée sur le marché du travail dans de bonnes conditions.



-Le Conseil local des Oulémas de la préfecture de Tanger-Assilah a organisé cette semaine une série d’activités de sensibilisation sur l'utilisation de l'eau.



Lors de ces activités organisées en commémoration de la Fête du Trône, les mosquées de la région ont abrité des cours religieux sur la nécessité de préserver les ressources hydriques.



-M'diq, L'Association Awael a organisé une fête pour les enfants du Centre d'éducation non formelle pour les enfants en situation de handicap à M'diq, à l'occasion de la fin de l'année scolaire.



La fête, à laquelle ont assisté les familles des enfants concernés, a été marquée par des activités récréatives, éducatives et culturelles, indique un communiqué de l’association.



-Al Hoceima, La direction provinciale du Ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports à Al Hoceima affirme poursuivre la production de supports numériques de communication, en réponse à la nécessité d'établir des canaux de communication innovants avec les élèves et les équipes pédagogiques.



La direction régionale précise que ces supports de communication, intitulés "Communication Al Hoceima", servent de relais de communication et d’ouverture sur l’environnement social, et visent principalement à permettre en place une communication éducative efficace.