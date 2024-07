Boxe. L'Américain Jesse Rodriguez sacré champion du monde WBC des super-mouches 

L'Américain Jesse "Bam" Rodriguez est devenu samedi le nouveau champion du monde WBC des super-mouches en battant par KO le Mexicain Juan Francisco Estrada à Phoenix (Arizona). Rodriguez, 24 ans, a terrassé son rival au bout du 7e round. Son palmarès affiche ainsi 20 victoires (0 défaite), la 13e par KO.



De son côté, Estrada, 34 ans, dont le bilan est désormais de 44-4, a demandé une revanche, comme prévu dans son contrat. "Je sais l'erreur que j'ai commise et je veux cette revanche. Au prochain combat, je dois boxer un peu plus", a-t-il dit. Estrada était parti plutôt du bon pied en assénant un coup violent à la poitrine de son adversaire lors du 6ème round. Mais ce dernier s'est vite ressaisi et a pu renverser la vapeur au round suivant.



Jesse Rodriguez avait déjà remporté le titre des super-mouches en 2022, qu'il avait défendu à deux reprises, avant de décrocher les titres IBF et WBO des mouches.