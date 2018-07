Projection



Le film marocain du réalisateur Nabil Ayouch “Razzia”, qui traite des droits des femmes et des libertés individuelles, a été projeté jeudi à Tunis, dans le cadre de la compétition officielle de la première édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie « Manarat ».

Ce long-métrage relate une histoire qui se passe dans la métropole, où cinq destinées sont reliées sans le savoir, à travers des situations aux problématiques contemporaines et universelles. Les personnages ont en commun la même quête de liberté.

Le principal personnage, Salima, s’émancipe du patriarcat, notamment dans des scènes de femmes prêtes à défendre leurs droits. La trame tourne autour des histoires croisées des autres protagonistes, qui veulent s’affranchir, chacun à sa manière, des carcans sociaux.



Festival



Le rideau est tombé, samedi soir à Taounate, sur la 7ème édition du Festival national des arts d’El Aïta Jabalia, avec une belle prestation du chanteur populaire Said Senhaji. Au rythme de sa musique et sa voix puissante, la star de la chanson chaâbi a mis le feu sur scène en chantant plusieurs de ses tubes, au grand bonheur des festivaliers. Se sont produits également lors de cette soirée de clôture du festival, la troupe ‘’Soultana pour la danse contemporaine’’, un groupe de jeunes danseuses qui puise dans le patrimoine marocain l’ensemble de ses créations artistiques, mais également l’ensemble tétouanais ‘’Hanane Zarhouni pour le folklore’’. La soirée d’ouverture de cette manifestation artistique a été marquée par la présentation d’une symphonie nationale d’El Aïta Jabalia, orchestrée par des troupes venues de plusieurs villes, dont Taounate, Chefchaouen, Larache, Tétouan, Tanger, Ksar Lekbir et Ouezzane.