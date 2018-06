Charles Aznavour

Le chanteur français Charles Aznavour, victime d'une double fracture au bras gauche il y a un peu plus d'un mois, doit annuler cinq dates prévues cet été et ne reprendra sa tournée qu'en septembre, a annoncé lundi à l'AFP son attachée de presse. "Depuis son accident qui lui a causé une double fracture de l'humérus, Charles Aznavour est en bonne voie de guérison, cependant les médecins ont estimé que la rééducation sera plus longue que prévue et durera jusqu'à fin août", a précisé la même source dans un communiqué. Les concerts du 30 juin à Londres, du 14 juillet à Marbella (Espagne), du 21 juillet à Regensburg (Allemagne), du 4 août à Cologne (Allemagne) et du 16 août à Pula en Croatie sont donc annulés.



Paul McCartney

Paul McCartney, l'ex-bassiste du groupe mythique britannique "The Beatles", a annoncé mercredi sur son site Internet la parution le 7 septembre d'un nouvel album intitulé "Egypt Station". L'artiste a décrit son 17ème album solo comme un récit de voyage musical. Il a déjà dévoilé deux titres du nouvel opus: "Come on to me" et "I don't Know".

McCartney, qui a fêté ses 76 ans lundi, a expliqué que le titre "Egypt Station" faisait référence à un tableau éponyme peint par lui-même et invitait à "un voyage kaléidoscopique à travers une myriade de territoires musicaux". "Dans +Egypt Station+, chaque titre est comme une station. Ça nous a aidés à structurer nos idées pour ces chansons. C'est comme si la musique émanait d'un endroit que j'avais rêvé", a ajouté la légende de la pop britannique cofondateur des Beatles avec John Lennon.