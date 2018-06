Manuscrit

La première version d'un air connu des Noces de Figaro de Mozart, estimée jusqu'à 500.000 euros, et une sérénade de jeunesse du compositeur vont être vendues aux enchères le 20 juin à Paris, selon les maisons de vente. Ces manuscrits musicaux font partie des milliers de pièces saisies chez Aristophil, société française au coeur d'une vaste escroquerie aux dépens de petits épargnants. Estimé entre 400.000 et 500.000 euros, un manuscrit qualifié d'"exceptionnel" montre la première version d'une scène du dernier acte des Nozze di Figaro (1786). Il sera vendu aux enchères par la maison Ader Nordmann mercredi prochain.



Festival

La 5ème édition du Festival de théâtre d'Oujda, organsiné par l'Association Basma pour la production artistique, aura lieu du 1er au 5 juillet prochain au Théâtre Mohammed VI. Neuf œuvres théâtrales seront en lice, à savoir "Sajjil Ya Tarikh" de la troupe "Etoile du théâtre", "Bghit Bladi" de l'Association Basma, "Aji Nahki Lik" de l'Atelier du Théâtre Mohammed VI d'Oujda, "Hadak Li" de la troupe Khatawat de Taroudant, "Mahzala fi Madinatou" de l'Association Al Michâal du théâtre et du cinéma d'Erfoud, "Kalam Lil" de la troupe Ameziane de Nador, "El Kira" de l'Association Théâtre libre de l'art et la culture de Fès, "Ahassiss" de l'Association Amis du théâtre de l'enfant d'Oujda et "Braquage" de l'Association Enfants sans frontières de Gafsa (Tunisie).