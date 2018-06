Concert caritatif



Un concert caritatif de chant classique sera donné le 9 juin courant, à l’hôpital Ibn Nafiss, relevant du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech. Initié par l’Association Chams de Tensift pour la santé mentale, en partenariat avec l’hôpital psychiatrique Ibn Nafis, ce concert caritatif, le premier du genre dans un hôpital psychiatrique au Maroc, vise à apporter du soutien aux malades mentaux, ainsi qu’à leurs proches, indique un communiqué des organisateurs. Prévue à l’amphithéâtre du Centre psychothérapeutique du jour Ennassim (CPJE), cette soirée s’inscrit dans les objectifs de l’Association Chams de Tensift, à savoir engager l’art-thérapie pour permettre aux malades mentaux d’utiliser leur potentiel d’expression artistique à des fins thérapeutiques, aider les malades psychiques en difficultés pour avoir une place dans la société et améliorer leur situation pour qu’ils retrouvent un dynamisme et un équilibre personnels.



Monuments historiques



Le bilan de l’action de la commission chargée de l’inventaire et de la classification des monuments historiques au titre de 2017-2018 fait état de la classification et l’inventaire de 297 monuments historiques, sites archéologiques et objets d’antiquité, a indiqué jeudi le ministère de la Culture et de la Communication.

Cette action s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère visant la mise en valeur du patrimoine national matériel et immatériel, à travers sa préservation et sa valorisation afin qu’il puisse jouer le rôle qui lui échoit dans les plans de développement durable du Royaume, ajoute le ministère dans un communiqué. Et de préciser qu’elle intervient également en exécution des articles des lois relatives à la préservation des monuments historiques, paysages, écrits et objets d’antiquité.