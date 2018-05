Parution

Le nouvel ouvrage “Allal El Fassi: le leader national et africain” du chercheur et président de l’Association marocaine de solidarité islamique, Abderrahim Ben Salama, vient de paraître en commémoration de l’anniversaire du décès de Allal El Fassi. Cet ouvrage traite de plusieurs thématiques notamment “L’Afrique subsaharienne dans la pensée de Allal Al Fassi”, “L’exil du Roi Mohammed V et de Allal El Fassi”, “Appel du Caire de Allal El Fassi: la première étincelle de la lutte contre le colonialisme français au Maroc et en Afrique”, “Allal El Fassi et la solidarité avec les peuples africains pour la libération du colonialisme”, ainsi que “Allal El Fassi et la création de l’Organisation de l’unité africaine”, indique l’Association marocaine de solidarité islamique dans un communiqué.



Madiha Yousri

La célèbre actrice égyptienne, Madiha Yousri, est décédée dans la soirée de mardi à mercredi, à l’âge de 97 ans, à l’hôpital militaire d’Al Maâadi, rapportent les médias du pays. Madiha Yousri, de son vrai nom Hanouma Habib Khalil, est née en 1921. Elle a commencé sa carrière artistique en 1942 au cinéma avec un petit rôle dans le film « Mamnou3 El Hob» (l’Amour est interdit), du grand musicien Mohamed Abdelwahab.

Sa première chance pour devenir actrice lui a été donnée à travers le film «Ahlam Shabab» (Les rêves des jeunes) avec Farid Al Atrach et Tahya Karyoka. Surnommée “la brune du Nil”, Madiha Yousri avait à son actif un total de 90 films dont la plupart sont des films classiques. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 1994 lorsqu’elle a joué avec Adel Imam dans le film « Al Irhabi » (Le Terroriste). Plusieurs hommages lui ont été rendus par différents festivals de cinéma arabes et égyptiens.