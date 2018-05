“Star Wars”

Le réalisateur américain Ron Howard qui a mis en scène le nouveau “spin-off” de la saga “Star Wars”, a ressenti la même pression pour tourner ce volet que pour son documentaire sur les Beatles, conscient de s’attaquer à deux mythes.

“Le niveau d’attente est sans commune mesure avec tout ce que j’ai pu faire”, a expliqué samedi le metteur en scène de 64 ans, qui a pourtant dirigé plusieurs productions majeures et adapté “Le Grinch” et “Da Vinci Code”.

“Vous tombez là-dedans et c’est incroyable”, a reconnu celui qui a reçu l’Oscar du meilleur réalisateur en 2002 pour “Un homme d’exception”. “C’était un peu comme le documentaire sur les Beatles que j’ai fait”, a-t-il ajouté, en référence à “The Beatles: Eight Days a Week” (2016).



Avengers

Le troisième volet de la saga “Avengers” a poursuivi sa course en tête ce week-end en dominant largement le box-office nord-américain avec 61,8 millions de dollars de recettes, ce qui le fait entrer parmi les dix plus grands succès de tous les temps.

Le choc titanesque entre la collection de super-héros Marvel et le maléfique Thanos a déjà rapporté 548 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Sur ces marchés, le film est désormais en huitième position en termes de recettes, mais n’a pas encore dépassé le premier épisode de la saga, “Avengers”, qui avait rapporté 623 millions de dollars en 2012.

Sur le plan mondial, en revanche, “Avengers: Infinity War” est déjà parvenu en cinquième position, avec 1,6 milliard de dollars tirés de la vente de billets, selon le site spécialisé Box Office Mojo.