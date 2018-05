Distinction

L'émission de débat "Moubachara Maakoum", diffusée par la deuxième chaîne de télévision nationale "2M" a remporté le prix de distinction médiatique attribué par le Conseil des ministres arabes de l'information.

Le conseil a attribué, dans le cadre de sa 49ème session tenue mercredi au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, le prix à des émissions d'information et de débat arabes, dont "Moubachara Maakoum", pour le débat consacré au concept du Jihad, ses conditions et normes, ainsi que les fausses idées véhiculées au sujet de ce concept.

La productrice de l'émission, Meryem Raissi, a été primée par le conseil aux côtés du directeur général de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) et nombre d'hommes de médias du Koweït, Sultanat d'Oman, Yémen, Bahreïn, Palestine et Libye dans le cadre des prix de distinction médiatique arabe, consacrés cette année à la production télévisée.



Prix

La chercheuse italienne Manuela Paschi de l’Université de Pise a remporté "le Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne" de la 17ème rencontre internationale "Printemps de la philosophie", organisée récemment à Fès.

Cette rencontre organisée par l'"Association des Amis de la philosophie" autour de la thématique "La philosophie de la beauté et le cinéma", a été marquée par la projection de films, d’ateliers de cinéma et de critique et des débats entre philosophes et réalisateurs.

Les participants à cette rencontre, dont des philosophes, des cinéastes et des critiques ont mis en valeur le rôle de la philosophie et du cinéma dans l'édification d’une société instruite sur les plans intellectuel et artistique, notant que les interactions entre ces disciplines contribuent à la création d’espaces d'échange et à l'ouverture de nouvelles perspectives de création.

Une table-ronde sur "La philosophie de la beauté et le cinéma d’auteur" a été également au programme de cette manifestation, qui vise à ‘’faire résonner la philosophie dans l’espace public et de l’ouvrir au plus grand nombre de jeunes et au monde des idées’’.