Pierre Rissient

Le Festival de Cannes, Clint Eastwood, Martin Scorsese ou encore Jane Campion lui doivent beaucoup : cinéphile, producteur, programmateur et découvreur de talents du 7e art, le Français Pierre Rissient est mort à 81 ans, a annoncé dimanche l'Institut Lumière. "Pierre Rissient est mort cette nuit. Son épouse Yung Hee me demande de vous le faire savoir et, en pensant à elle, c'est avec une infinie tristesse que j'écris ce message. Pierre était un grand être humain et un cinéphile absolu. Nous le pleurons", a tweeté le réalisateur Bertrand Tavernier, président de cet Institut. "Pierre Rissient a été un super découvreur de cinéastes, d'un flair, d'une curiosité inestimables. Quand il aidait quelqu'un, il le prenait sous son aile et l'aidait à déployer son art. Il a aimé et soutenu le Festival de Cannes, j'en témoigne ici avec émotion et tristesse", a réagi Gilles Jacob, ancien délégué général du plus prestigieux festival de cinéma. Inconnu du grand public, Rissient, qui avait l'habitude d'écumer les festivals du monde entier, était un intime de Clint Eastwood, qu'il connaissait depuis le début des années 70.



Carlos Carvalho

Le cinéaste sud-africain Carlos Carvalho a été tué par une girafe qu'il filmait dans une réserve à l'extérieur de Johannesburg, a annoncé dimanche le propriétaire du parc animalier. La girafe a tué le cinéaste, âgé de 47 ans et père de deux enfants, en le frappant à la tête, dans le parc Glen Afric Country Lodge situé dans la North West province. "Carlos se tenait en face de la girafe quand l'animal a écarté les jambes, a plié son cou et a balancé sa tête vers Carlos", a expliqué Richard Brooker, dont la famille possède le lodge, au site Netwerk24 Afrikaans. La girafe, appelée Gerald, "n'a rien fait de mal", a-t-il ajouté.