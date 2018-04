Janelle Monae

La chanteuse Janelle Monae a annoncé que son prochain album, produit à l’origine par Prince et qui doit sortir le 27 avril, sera accompagné d’un film se passant dans un futur dystopique.

L’album “Dirty Computer” sera son premier en cinq ans, la chanteuse de 32 ans s’étant consacrée ces dernières années sur sa carrière d’actrice, jouant notamment dans le film oscarisé “Moonlight” (2016) et dans “Les Figures de l’ombre” (2016). Un film de 44 minutes intitulé “Dirty Computer: an Emotion Picture by Janelle Monae” sera rendu public la veille de la sortie de l’album. Il doit être diffusé sur les chaînes de télévision américaines MTV et BET ainsi que sur leurs partenaires à l’étranger. Il “explore l’humanité et ce qui arrive vraiment à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur lorsque l’esprit et la machine fusionnent et lorsque le gouvernement choisit la crainte au lieu de la liberté”, a expliqué Viacom, maison mère de MTV et BET.



Daniel Craig



L’Aston Martin personnelle de l’acteur Daniel Craig, qui incarne à l’écran un autre amateur du constructeur britannique, James Bond, a été vendue vendredi 468.500 dollars lors d’une vente organisée par Christie’s à New York. Le prix s’est inscrit plutôt dans le bas de la fourchette d’estimation donnée par la maison d’enchères avant la vente, soit entre 400.000 et 600.000 dollars. Le produit de la vente ira à l’ONG The Opportunity Network, co-présidée par Daniel Craig et sa compagne, l’actrice Rachel Weisz.

L’association soutient financièrement des jeunes issus de minorités pour leur permettre de développer leurs connaissances et leur formation. L’acteur britannique a fait une apparition surprise lors de la vente et s’est même joint à l’équipe de Christie’s, parlant à un client pour lui demander de surenchérir. Le modèle, baptisé “Centenary Vanquish” et dont la vitesse de pointe est d’environ 290 km/h, a été fabriqué à cent exemplaires seulement en 2014 pour célébrer le centenaire d’Aston Martin. Le modèle de Daniel Craig avait, évidemment, le numéro “007”.