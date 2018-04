Festival

La 11ème édition du Festival du rire d’El Jadida aura lieu du 3 au 6 mai prochain sous le thème "Dahk kayzid f Laamer", indiquent mercredi les organisateurs dans un communiqué. Cette 11ème édition se caractérise par la participation d’artistes marocains et africains pour un plat culturel riche, varié, distrayant, divertissant et constructif, ajoute le communiqué. Baptisée édition Mustapha Dassoukine et Mustapha Jabli, cette édition se veut un hymne pour instaurer une nouvelle société humaine harmonieuse où tout un chacun se retrouve et respecte l'autre indépendamment de la race, de la couleur, de la langue ou de la religion, conclut le communiqué.



Video Music Awards

Les Video Music Awards de la chaîne musicale MTV sont de retour à New York, où se tiendra la prochaine cérémonie le 20 août, après un passage par Los Angeles l'an dernier, a annoncé mardi le groupe Viacom, maison mère de la chaîne. C'est la 17ème fois depuis la création de ces récompenses, en 1984, que l'événement se déroule à New York, la première remontant à la soirée inaugurale. La cérémonie aura lieu au Radio City Music Hall, salle mythique de New York où les VMA sont déjà passés onze fois. C'est une victoire pour New York dans la bataille pour l'organisation de grandes cérémonies de récompenses, que la capitale culturelle américaine mène avec Los Angeles. Après un bref retour à New York en janvier, pour la première fois depuis 2003, les Grammy Awards ont remis le cap sur la Cité des anges, où ils auront lieu jusqu'en 2022 au moins.