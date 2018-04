Brad Pitt



Brad Pitt aurait donc débuté une nouvelle histoire d’amour. L’ancien mari d’Angelina Jolie aurait succombé aux charmes d’une architecte et professeure d’université âgée de 42 ans, prénommée Neri Oxman. " Brad et Neri se sont immédiatement bien entendus car ils partagent la même passion pour l’architecture, l’art, le design " a expliqué une source à Page Six. Tous les deux " très précautionneux ", Brad Pitt et Neri Oxman prendraient leur temps pour entamer une relation en bonne et due forme, et resteraient plutôt en ce moment au stade de la découverte mutuelle. Il n’empêche, Brad Pitt serait " beaucoup plus heureux " ces derniers temps, comme l’affirme le magazine People. " Se séparer n’a pas été facile, mais il commence à prendre soin de lui de nouveau " affirme cette même source.

Brad Pitt devrait d’ailleurs bientôt pouvoir tourner la page puisqu’il serait enfin tombé d’accord sur les termes du divorce avec son ancienne femme, selon les informations du tabloïd anglais The Sun.



Marouan Benabdellah



Le jeune pianiste marocain Marouan Benabdellah a émerveillé le public colombien lors d’un récital magistral de musique arabe classique, donné, jeudi soir, au théâtre Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Devant un public de mélomanes enthousiastes et conquis, le virtuose marocain a interprété, sous une salve d’applaudissements nourris, des morceaux de plusieurs compositeurs arabes qui ont marqué la musique arabe classique de leurs empreintes et contribué à son rayonnement à travers le monde. Lors de ce récital, organisé à l’initiative de l’ambassade du Royaume à Bogotá, Benabdellah a offert une prestation magnifique autour de son projet "Arabesque", une initiative musicale sans précédent dans le monde arabe visant à faire découvrir au public la beauté du répertoire arabe classique souvent méconnu.