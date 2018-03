Conférence

Le Musée de Bank Al-Maghrib a organisé, jeudi à Rabat, une conférence intitulée "Miloud Labied ou le parcours exceptionnel d'un artiste chercheur" à l'occasion de la parution du beau-livre "Miloud Labied, un art magistral de l'ellipse", édité en marge de l'exposition rétrospective consacrée à l'artiste peintre et qui se poursuit jusqu'au 31 mars. Miloud Labied, qui aimait sonder les vertus du silence tout en prêtant une oreille attentive à ses interlocuteurs et à l’entourage, avait exercé plusieurs métiers, notamment celui de barbier et jardinier, avant de se lancer dans l'univers de la peinture, en tant que peintre naïf, a indiqué l'écrivain et critique d'art Moulim El Aroussi à cette occasion, ajoutant que le défunt s'était ensuite inscrit aux ateliers de Mme Jacqueline Brodksis à Maâmora, où il a rencontré plusieurs artistes, tels que de Mohamed Kacimi, Bouchaïb Habouli et Ahmed Louardigui.



Artisanat

L’artisanat marocain, symbole de la richesse du patrimoine et de l'art de vivre du Royaume, est à l’honneur à la Foire francophone, organisée jeudi à Santiago au siège de la prestigieuse Fondation culturelle de Providencia, à l’occasion de la Semaine de la Francophonie au Chili. Initiée par les ambassades des pays ayant en partage la langue française, dont l’ambassade du Maroc, et des institutions œuvrant pour la promotion de la francophonie au Chili, cette foire a été l’occasion de faire connaître au nombreux public chilien et cosmopolite de la métropole les multiples facettes et la richesse de l’artisanat marocain.

De par sa diversité, l’artisanat marocain témoigne de la richesse de la civilisation et la culture ancestrales qui puisent leurs origines dans les traditions authentiques marocaines. Il exprime sa créativité par des formes multiples et des matériaux innombrables qui vont du bois au cuir, en passant par le fer, le cuivre, les tissus et la céramique.