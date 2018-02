O'Shea Jackson Jr



Révélé au grand public dans le biopic "Straight Outta Compton" où il incarnait son propre père, la star du rap américain Ice Cube, O'Shea Jackson Jr veut maintenant balayer les accusations de favoritisme et montrer qu'il n'a rien d'un fils à papa gangster. "J'adore quand les gens doutent de moi, parce que ça m'énerve et me fait bouger le cul pour me mettre au travail", a expliqué à l'AFP le jeune acteur de 26 ans, dans une tonalité que n'aurait pas renié son père, l'un des inventeurs du "gangsta rap" à la fin des années 80 à Los Angeles.

Ses détracteurs l'avaient accusé de ne devoir sa place à l'affiche du biopic du célèbre groupe N.W.A. que grâce à ses liens familiaux. Mais O'Shea Jackson Jr a tracé sa route et s'est construit une carrière, en apparaissant notamment dans la comédie indépendante "Ingrid Goes West" et le film d'action "Criminal Squad", actuellement en salles aux Etats-Unis.





Xavier Dolan



Le réalisateur québécois Xavier Dolan a annoncé avoir coupé le personnage joué par l'actrice américaine Jessica Chastain dans son prochain film, "The death and life of John F Donovan". "Le personnage de Jessica Chastain a été, après mûre réflexion, coupé du film", révèle le réalisateur en soulignant que "ce fût un choix extrêmement difficile". La décision a été purement "éditoriale" et n'a rien à voir avec la performance de l'actrice, précise-t-il. Xavier Dolan dit avoir finalement jugé que le personnage de "méchante", joué par Jessica Chastain, s'insérait mal dans l'histoire. "Je suis déçu que la nature profonde de ce film n'ait pas permis à notre collaboration de voir le jour cette fois-ci", ajoute-t-il.

Xavier Dolan explique avoir voulu informer ses fans lui-même afin "d'éviter toutes sortes d'interprétations sordides ou inutiles". Pour autant, il se dit "ravi du film" et avoir "hâte de le partager", sans toutefois donner de date de sortie.