DiCaprio et Hardy

Ce n’était qu’un pari, entre les deux stars de «The Revenant», peu avant les nominations aux Oscars 2016. Mais cela a bel et bien fini en tatouage, sur le gros bras de Tom Hardy. Le deal ? Si Tom Hardy n’était pas nommé aux Oscars pour son rôle dans «The Revenant», d’Alejandro González Iñárritu (2016), Leonardo DiCaprio se tatouait le prénom de Tom, mais si Tom était nommé, c’était à lui d’avoir «Leo» gravé sur le biceps. L’histoire aura finalement doublement honoré Leonardo DiCaprio. Avec une nomination pour Tom Hardy, certes, mais aussi un Oscar pour lui-même, statuette dorée qu’il convoitait depuis plus de vingt ans.

Reste que l’acteur britannique a exprimé quelque regret sur son stupide pari dans l’édition américaine de Vanity Fair : «L’enfoiré», a plaisanté Tom Hardy à propos de Leonardo DiCaprio. «Il n’aurait jamais fait son tatouage s’il avait perdu le pari. C’était à sens unique. Je suis couvert de tatoos merdiques, de toute façon, ça ne fait pas de grosse différence, si j’ai un gros “Leo” pile sur ma cuisse ou sur ma tête. Tu paries un tatouage, tu perds. Voilà ce qui arrive».



Alicia Keys

Lors des Grammy Awards 2018, Alicia Keys est apparue rayonnante sans une once de maquillage sur le visage. Un seul mot : sublime. De manière générale, lorsqu’elles foulent le tapis rouge, les stars nous en mettent plein la vue avec de sublimes maquillages très travaillés. Et on ne va pas se le cacher, si on venait à assister à une cérémonie de renom, nous aussi on mettrait le paquet sur notre mise en beauté.

Fond de teint, highlighter, eye-liner, paillettes, rouge à lèvres… tous nos produits favoris y passeraient. Mais pour cette 60ème édition des Grammy Awards, Alicia Keys en avait décidé autrement. En effet, c’est complètement naturelle que la chanteuse est apparue à la cérémonie de remise de prix qui se tenait la semaine dernière à New York.