Vin Diesel

Après Oscar Isaac, Mark Wahlberg, James McAvoy et plus récemment Jared Leto, c'est aujourd'hui Vin Diesel qui est pressenti pour incarner le super-héros Bloodshot sur grand écran. Le site The Wrap indique en effet que l'acteur américain de 50 ans est actuellement en négociations avec les studios Sony pour tenir la vedette de l'adaptation cinématographique du comic-book Valiant créé en 1992. Réalisé par Dave Wilson, écrit par Eric Heisserer (Premier contact) et produit par Neal H. Moritz (la saga Fast & Furious, emmenée par... Vin Diesel), Bloodshot raconte l'histoire d'un soldat ramené à la vie, doté de pouvoirs de régénération et de meta-morphing suite à l'injection de nanites dans son sang. Après avoir vu sa mémoire effacée à plusieurs reprises, il finit par découvrir qui il est réellement et décide de se venger de ceux qui lui ont infligé cette expérience.



Laetitia Casta

L'affaire Weinstein, les campagnes #balancetonporc ou #MeToo, le mouvement Time's Up, la tribune du Monde sur la "liberté d'importuner"... Depuis plusieurs semaines, les affaires d'agressions et de harcèlement sexuels qui se sont multipliées depuis le scandale Weinstein à Hollywood ont fait naître autant de débats et de polémiques en marge des combats féministes menés aux quatre coins du monde.

Récemment, la comédienne Laetitia Casta s'est à son tour prononcée sur le sujet. Dans un entretien accordé à Corse-Matin, celle qui est actuellement sur les planches dans Scènes de la vie conjugale donne son avis sur ce sujet sensible qui touche notamment le milieu du show-biz. "Je ne suis pas d'accord avec cette idée de #balancetonporc, explique Laetitia Casta. Après, ça va être quoi, balance ta salope?" «Ce n'est pas dans l'agressivité que l'on va faire avancer les choses, ce n'est pas dans la haine de l'homme, poursuit-elle. Comment peut-on donner autant de pouvoir aux autres ? On est responsable de nous-mêmes. On est assez grande pour dire aussi ce qu'on veut! Je ne me considère pas comme une féministe mais comme une femme. Il faut que les femmes n'aient pas peur de prendre leur place», a-t-elle dit.