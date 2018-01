Enrique Iglesias

Enrique Iglesias n'avait rien sorti depuis «Subeme La Radio», en avril 2017. Mais que ses fans se réjouissent, car il s'apprête à régaler leurs oreilles avec un nouveau son. Intitulé «El Bano», il sortira aujourd’hui et ce sera un featuring avec Bad Bunny. Pour annoncer la chanson, il a publié sur les réseaux sociaux un extrait vidéo de lui dans une baignoire («El Bano» signifie «le bain» en Espagnol), le tout entrecoupé d'images d'une femme, à la plage. Il n'y a hélas pas d'audio dans la vidéo, donc il est impossible de se faire une idée de ce à quoi ressemblera la chanson.



Catherine Deneuve



Alors que la cérémonie des Golden Globes, dimanche dernier, s'était habillée de noir en signe de soutien aux victimes des prédateurs sexuels d'Hollywood ou d'ailleurs, Catherine Deneuve a décidé, de rejoindre le collectif des cent femmes, qui, mercredi, a signé une tribune dans Le Monde . À rebours de la doxa ambiante, ce manifeste affirme son rejet du «puritanisme» apparu avec l'affaire Harvey Weinstein et d'un certain féminisme qui exprime une «haine des hommes». Avec Catherine Deneuve comme porte-étendard, les rédactrices - la comédienne Catherine Robbe-Grillet, la star du X des années 70 Brigitte Lahaie, la critique d'art Catherine Millet... - y dénoncent une «guerre des sexes en train de prendre un tour absolument absurde et hallucinatoire», provoquant une «campagne de délations et de mises en accusations d'individus qui (...) ont été mis exactement sur le même plan que des agresseurs sexuels». Devant cette «fièvre à envoyer les porcs à l'abattoir» qui servirait en réalité «les intérêts ennemis de la liberté sexuelle» et mènerait à «un climat de société totalitaire», Catherine Deneuve et ses amies défendent ici «une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle».