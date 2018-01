Ray Thomas

Le musicien et chanteur Ray Thomas, un des membres fondateurs du groupe Moody Blues, est mort à l’âge de 76 ans, a indiqué sa maison de disques dimanche. Flûtiste et chanteur, Ray Thomas est mort jeudi à son domicile du Surrey, en Angleterre, selon un communiqué diffusé par Cherry Red Records - Esoteric Recordings. “Nous sommes profondément marqués par son décès, sa chaleur humaine, son humour et sa gentillesse vont nous manquer”, a déclaré la maison de disques. “C’est un privilège de l’avoir connu et d’avoir travaillé avec lui”, a-t-elle ajouté.

Ray Thomas avait révélé sur son site Internet en 2014 souffrir d’un cancer de la prostate. Il avait connu la gloire dans les années 1960 et 1970 après avoir fondé les Moody Blues avec Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge et Clint Warwick. Ray Thomas avait également connu le succès avec plusieurs albums en solo.



Angelina Jolie

Le tapis rouge des Golden Globes, ce n’est pas seulement le défilé des power couples de Hollywood. Michelle Williams est par exemple venue accompagnée de Tarana Burke, l’activiste féministe, et Angelina Jolie s’est affichée avec son fils Pax Thien.

Une première pour le garçon de 14 ans. L’actrice de 42 ans, venue défendre son quatrième long-métrage D’abord ils ont tué mon père, qui concourait dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, est arrivée tout sourire sur le tapis rouge peu après 19 heures. Aux petits soins pour son fils, elle l’a plusieurs fois conseillé sur les postures à avoir devant les photographes.

Pax Thien était habillé d’un costume noir - en soutien au mouvement #TimesUp - dont il arborait aussi le symbole sur le col de sa veste. Le natif d’Hô Chi-Minh-Ville a ainsi fait dignement sa première apparition aux Golden Globes. Brad Pitt, son père, quant à lui, était absent.