Joan Baez

La grande dame américaine de la folk Joan Baez a annoncé la sortie de son premier album depuis une décennie, offrant avec un ensemble de reprises une nouvelle ode à la paix dans le monde. A 76 ans, la chanteuse militante, très impliquée dans la lutte pour l'égalité des droits des Noirs et contre la guerre du Vietnam dans les années 1960, sortira l'album "Whistle Down the Wind" le 2 mars. C'est la deuxième fois que Joan Baez choisit comme principal titre la version d'un morceau de son compatriote Tom Waits, après son disque "Day After Tomorrow" en 2008. Dans son prochain album, la musicienne - entrée cette année au panthéon américain du rock - reprend également des chansons des Américains Josh Ritter et Joe Henry, producteurs de "Whistle Down the Wind".



Gary Goddard

Sept hommes ont accusé le producteur américain Gary Goddard de leur avoir fait subir des abus sexuels lorsqu'ils étaient enfants acteurs dans les années 1970, s'ajoutant aux accusations similaires formulées il y a plus d'un mois par l'acteur Anthony Edwards. Le quotidien Los Angeles Times s'est entretenu avec ces sept hommes, qui ont décidé de s'exprimer après l'initiative d'Anthony Edwards, connu pour ses rôles de Mark Green dans la série "Urgences" et de Goose, l'acolyte de Tom Cruise dans "Top Gun". Ce dernier a raconté que Gary Goddard, son mentor et son agent à ses débuts, avait abusé sexuellement de lui lorsqu'il était préadolescent et ce pendant plusieurs années. Les nouvelles victimes présumées ont indiqué au journal que le producteur laissait traîner ses mains sur leurs cuisses pendant des pauses dans les tournages, faisait des caresses pendant une virée dans la pénombre d'un manège de Disney, ou encore commettait des abus sexuels répétés pendant les étapes d'une tournée de sa troupe en Californie.