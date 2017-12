Dwayne Johnson

Il a été nommé "l'homme le plus sexy du monde" et "la star la mieux payée au monde": Dwayne "The Rock" Johnson ajoute un autre fait de gloire à son palmarès avec l'inauguration de son étoile sur le "Walk of Fame" à Hollywood en Californie. L'ancien joueur de football américain devenu star de la lutte puis acteur, en costume noir impeccablement taillé, était accompagné de sa partenaire de longue date Lauren Hashian et leur fille de presque deux ans à la cérémonie sur Hollywood Boulevard. La star de 45 ans a raconté à une foule de fans que cette récompense était le résultat d'années de travail: "2018 va marquer (mes) 18 ans à Hollywood et c'est beaucoup de sang et de sueur" versés pour "gagner le respect" de ses pairs.



Prince

Grande nouvelle pour les fans de Prince: plusieurs vinyles du légendaire "Black Album" ont refait surface, alors que la légende de la pop avait demandé la destruction de tous les exemplaires de l'album il y a 30 ans. Recordmecca, un site de collectionneurs, vendait ainsi mercredi un exemplaire très convoité - et scellé - de ce vinyle pour 15.000 dollars. En décembre 1987, l'excentrique "Kid de Minneapolis" souhaitait publier sa musique comme personne ne l'avait fait auparavant, en envoyant des disques à des magasins en secret, sans que son nom n'apparaisse sur la pochette. Son label Warner, avec lequel il multipliait les désaccords, a d'abord essayé de l'en décourager, avant de finalement faire presser et distribuer l'album, intitulé "Black Album" en raison de sa sombre pochette monochrome. Mais, peu de temps après, Prince a expliqué avoir eu une révélation spirituelle et, qualifiant l'album de "maléfique", a demandé que toutes ses copies soient détruites. Warner a réussi à récupérer et détruire une grande partie des 500.000 vinyles déjà pressés, mais plusieurs ont disparu dans la nature, pour la plus grande joie des collectionneurs.